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    Карпин: «Сборная России готовится к ЧМ-2026»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы про цели национальной команды.

    – Можно ли в нынешней ситуации говорить о стратегическом планировании с расчетом на какой-либо турнир – например, на ЧМ-2026, учитывая пропуск ЧМ-2022 и Евро-2024.

    – Готовиться к Евро-2024 смысла, наверное, нет, хотя все в жизни бывает. Готовиться к ЧМ-2026 – мы это и делаем.

    – То есть этот состав – отдаленная перспектива на 2026 год?

    – За год могут появиться еще пять-восемь новых футболистов.

    • Россия отстранена от международных турниров до особого уведомления.
    • Контракт Карпина с РФС истекает в декабре.
    • Он возглавляет сборную с июля 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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