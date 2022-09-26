Карпин: «Сборная России готовится к ЧМ-2026»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы про цели национальной команды.

– Можно ли в нынешней ситуации говорить о стратегическом планировании с расчетом на какой-либо турнир – например, на ЧМ-2026, учитывая пропуск ЧМ-2022 и Евро-2024.

– Готовиться к Евро-2024 смысла, наверное, нет, хотя все в жизни бывает. Готовиться к ЧМ-2026 – мы это и делаем.

– То есть этот состав – отдаленная перспектива на 2026 год?

– За год могут появиться еще пять-восемь новых футболистов.