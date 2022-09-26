Карпин: «Сборная России готовится к ЧМ-2026»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы про цели национальной команды.
– Можно ли в нынешней ситуации говорить о стратегическом планировании с расчетом на какой-либо турнир – например, на ЧМ-2026, учитывая пропуск ЧМ-2022 и Евро-2024.
– Готовиться к Евро-2024 смысла, наверное, нет, хотя все в жизни бывает. Готовиться к ЧМ-2026 – мы это и делаем.
– То есть этот состав – отдаленная перспектива на 2026 год?
– За год могут появиться еще пять-восемь новых футболистов.
- Россия отстранена от международных турниров до особого уведомления.
- Контракт Карпина с РФС истекает в декабре.
- Он возглавляет сборную с июля 2021 года.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.