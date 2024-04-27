Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Локомотив»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

«Думаю, что с «Локомотивом» будет что-то похожее. Потому что «Локомотив» можно сказать чудом, выиграл в Нижнем. Будет напряженная борьба, и кто-то, может быть, в один мяч выиграет.

Артем Дзюба опять останется на скамейке? Это до поры до времени, Михаил Галактионов тоже многого не понимает. С Нижним благодаря судье всe перевернулось, а так конечно, видно, что Дзюбы не хватает. Особенно по первому тайму. Да и в других матчах было видно, что его не хватает. Поэтому и игра так складывается», – сказал Мостовой.