Дюков ответил, планирует ли РФС продлевать контракт с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что он заинтересован в продлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Нынешнее соглашение истекает в июле.

«Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича Карпина с командой. Заинтересованы в том, чтобы продолжить с ним работу. Но он главный тренер «Ростова», сейчас клуб решает вопросы в чемпионате и Кубке России. Договорились, что обсудим вопросы после сезона», – сказал Дюков.