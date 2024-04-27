Место Уткина на кладбище обошлось в 2 миллиона рублей

Друг Василия Уткина Виктор Кравченко раскрыл стоимость места на балашихинском кладбище. Там похоронили журналиста.

– Поражаюсь, как на следующий день после смерти Уткина ты смог провести 80-минутный прямой эфир его памяти, при этом плакал почти не переставая. Откуда взял силы?

– Подумал о том, что могу сделать, чтобы помочь его семье. Я находился в это время в Барселоне, и единственное, что было в моих силах, – собрать деньги таким способом, через стрим. Вася много в меня вложил. Так что я заставил себя – хоть особо и не понимал, что делаю, о чем говорю. После стрима лег спать, а на следующее утро проснулся и увидел сообщение, что деньги уже нужны, потому что место на кладбище в Балашихе стоит около 2 миллионов рублей.

– Сколько?!

– Вот такие цены – просто *** [офигеть], если честно. Похоронили Васю в Балашихе, чтобы мама могла ходить на могилу. Все думали и говорили – что за бред, зачем ты собираешь деньги, он же был богатым человеком. Но у него никогда не было больших сбережений, все свои это знают. Все, что он зарабатывал, шло в дело, на тот же «Эгриси». Так что на те деньги, которые мы собрали на стриме, купили место на кладбище.