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Место Уткина на кладбище обошлось в 2 миллиона рублей

27 апреля 2024, 19:37
4

Друг Василия Уткина Виктор Кравченко раскрыл стоимость места на балашихинском кладбище. Там похоронили журналиста.

– Поражаюсь, как на следующий день после смерти Уткина ты смог провести 80-минутный прямой эфир его памяти, при этом плакал почти не переставая. Откуда взял силы?

– Подумал о том, что могу сделать, чтобы помочь его семье. Я находился в это время в Барселоне, и единственное, что было в моих силах, – собрать деньги таким способом, через стрим. Вася много в меня вложил. Так что я заставил себя – хоть особо и не понимал, что делаю, о чем говорю. После стрима лег спать, а на следующее утро проснулся и увидел сообщение, что деньги уже нужны, потому что место на кладбище в Балашихе стоит около 2 миллионов рублей.

– Сколько?!

– Вот такие цены – просто *** [офигеть], если честно. Похоронили Васю в Балашихе, чтобы мама могла ходить на могилу. Все думали и говорили – что за бред, зачем ты собираешь деньги, он же был богатым человеком. Но у него никогда не было больших сбережений, все свои это знают. Все, что он зарабатывал, шло в дело, на тот же «Эгриси». Так что на те деньги, которые мы собрали на стриме, купили место на кладбище.

  • Уткин умер в марте в 52 года.
  • Журналист родился в Балашихе, умер в Москве.
  • До последних дней он курировал медийный клуб «Эгриси».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (4)
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Cleaner
1714239901
А что, МЭР Химок словечко за Уткина не замолвил? Или нет у мэра этого города никакой реальной власти? Так, лицо на плакате?..(
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миша-мишин-google
1714317934
Да что же вы все про деньги!!!
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