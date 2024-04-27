Каптейнс: «Промес не вернется ни в Россию, ни в футбол»

Журналист нидерландской газеты Dе Telegraaf Йерун Каптейнс оценил перспективы полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая. Поэтому трудно сказать точно.
Но кажется, что он уже не вернется в Россию и в профессиональный футбол», – сказал Каптейнс.
- 32-летнй Промес ранее был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».
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Источник: «РБ Спорт»