Нигматуллин ответил, будут ли голы в матче «Спартак» – «Локо»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча команд в 26-м туре РПЛ.

«Ожидаю, что матч «Спартак» – «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА (0:0), где было больше борьбы, нежели острых моментов и желания забивать голы.

Думаю, что этот матч будет точно результативнее. Сейчас обе команды могут себя проявить и показать хороший футбол», – сказал Нигматуллин.