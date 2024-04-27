Нигматуллин ответил, будут ли голы в матче «Спартак» – «Локо»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча команд в 26-м туре РПЛ.
«Ожидаю, что матч «Спартак» – «Локомотив» будет интереснее, чем дерби с ЦСКА (0:0), где было больше борьбы, нежели острых моментов и желания забивать голы.
Думаю, что этот матч будет точно результативнее. Сейчас обе команды могут себя проявить и показать хороший футбол», – сказал Нигматуллин.
- Матч на «Лукойл Арене» состоится завтра, 28 апреля. Начало – в 16:15 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Команды ведут борьбу за топ-3.
Источник: «Спорт-Экспресс»