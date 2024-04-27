Мостовой – о «Краснодаре»: «Это команда Ивича, а не Мусаева, который стоит в одном ряду с Абаскалем»

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал оценку работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мусаев весной сменил Владимира Ивича.

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает.

В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Гильермо Абаскалем», – сказал Мостовой.