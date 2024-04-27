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  • Мостовой – о «Краснодаре»: «Это команда Ивича, а не Мусаева, который стоит в одном ряду с Абаскалем»

Мостовой – о «Краснодаре»: «Это команда Ивича, а не Мусаева, который стоит в одном ряду с Абаскалем»

27 апреля 2024, 20:00
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал оценку работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

  • Мусаев весной сменил Владимира Ивича.

«При Мусаеве я никого изменения не вижу в «Краснодаре», и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает.

В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в «Краснодаре». Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Гильермо Абаскалем», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» на 1 очко отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита».
  • 29 апреля в 26-м туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Краснодар Ивич Владимир Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Cleaner
1714237615
Мостовой г...й человек...(
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Кузьмич на трибуне
1714243883
При Ивиче помнится Краснодар играл с максимальным вниманием на оборону, поэтому у них в графе пропущенные было меньше всех голов, сейчас при Мусаеве-все вперёд. Про оборону забывают. При Ивиче- Тормена, Оласо и Алонсо были одни из самых непроходимых защитников. Сейчас в каждой игре по два мяча пропускают из за неразберихи в штрафной. Даже с новичками -это уже не команда Ивича. Олусегун правый защитник, при Ивиче никогда не был, правым играл Волков,сейчас Волкова надёжно припрятали на лавку. Так что это уже Краснодар-Мусаева и Галицкого. А при Ивиче был Краснодар Ивича, но не Галицкого.
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Январь 59
1714244145
Александр, напомните мне какие клубы выводил Абаскаль в Еврокубки? Вот Мусаев выводил Краснодар в Еврокубки и не один раз . А какой клуб вывел Абаскаль?
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Krylja Sovetoff
1714290062
,,Царь" без царства и свиты. Вот это его и долбит постоянно.
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Январь 59
1714290921
По всей вероятности, Александр не смотрл последние игы быков, против НН и Балтики. От схемы и тактики Ивича и следа не осталось. Игра Краснодара стала совсем другая, я бы назвал её безбашенно-агрессивная. При Ивиче это была игра с оглядкой на защиту и затяжку времени.
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