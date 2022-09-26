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    Карасев и Иванов не получили гонорары от УЕФА за февральские еврокубковые матчи

    Двум российским арбитрам не заплатили за работу в еврокубках в феврале этого года.

    УЕФА до сих пор не рассчитался с Сергеем Карасевым и Сергеем Ивановым. Первому полагается 5,5 тысячи евро, второму – 3 тысячи евро.

    В УЕФА готовы исполнить свои обязательства перед судьями из России, но не могут этого сделать из-за санкционных ограничений.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17237

      Cleaner 32 минуты назад

      Зажали денег ЕвроЖлобы...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10059

      R_a_i_n 1 час назад

      Гейропейские крахоборы!

      0
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