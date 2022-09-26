Карасев и Иванов не получили гонорары от УЕФА за февральские еврокубковые матчи

Двум российским арбитрам не заплатили за работу в еврокубках в феврале этого года.
УЕФА до сих пор не рассчитался с Сергеем Карасевым и Сергеем Ивановым. Первому полагается 5,5 тысячи евро, второму – 3 тысячи евро.
В УЕФА готовы исполнить свои обязательства перед судьями из России, но не могут этого сделать из-за санкционных ограничений.
- Карасев 24 февраля обслуживал матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» – «Барселона».
- Иванов в этот же день работал на игре «Буде-Глимт» – «Селтик» в 1/16 финала Лиги конференций.
Источник: «Р-Спорт»