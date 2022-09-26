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    Лига наций. Англия забила 3 гола Германии, проигрывая 0:2, но упустила победу на 87-й минуте

    В шестом туре Лиги наций сборные Англии и Германии не выявили сильнейшего на «Уэмбли».

    К середине второго тайма немцы вели 2:0, однако англичане сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.

    Впрочем, в концовке команда Гарета Саутгейта упустила победу, которая могла стать первой для них в этом розыгрыше турнира.

    Лига наций. Лига A. Группа 3

    Англия – Германия – 3:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гюндоган (с пенальти), 52; 0:2 – Хаверц, 67; 1:2 – Шоу, 71; 2:2 – Маунт, 75; 3:2 – Кейн (с пенальти), 83; 3:3 – Хаверц, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.09.2022 23:43
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