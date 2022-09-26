Ловчев раскритиковал игроков сборной России за исполнение гимна перед матчем с Киргизией

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев недоволен тем, как игроки российской национальной команды исполнили гимн страны в преддверии товарищеской встречи с Киргизией.

«В мои времена, когда гимн игрался, мы, конечно, его не пели. Но, например, когда [сейчас] итальянцы стоят, обнимаются и орут гимн, для меня, однозначно, это настройка на игру. Потому что они концовку выдыхают и готовы к игре.

Я был главным тренером сборной России по мини‑футболу и, как человек, который отвечал за всe это, обратил внимание и начал говорить ребятам, что надо всем выучить гимн. А самое главное, не стесняясь петь.

Все команды, когда стоят, кто‑то мямлит, кто‑то стесняется, кто‑то еще что‑то. А это должно быть как «Отче наш». А мы что‑то не доделываем в этом плане. Во всяком случае, тренеры, которые должны.

Вот мы разговаривали с одним. Когда он играл в юношеской и молодежной сборных, тренер говорил им, чтобы они выучили гимн. Одно дело выучить, а другое – понимать, что вот это мы со стадионом поем. Это уже другая атмосфера.

А здесь [во время исполнения гимна России перед матчем с Киргизией] какие‑то безликие глаза, какая‑то мимика не та. Не все знают гимн.

Когда был чемпионат мира 2018 года, и вся страна наша пела. Футболисты пели так, как на матче с киргизами Саша Соболев пел. Я рассуждаю со стороны игроков, а не извне», – сказал Ловчев.