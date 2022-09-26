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  • Ловчев раскритиковал игроков сборной России за исполнение гимна перед матчем с Киргизией

Ловчев раскритиковал игроков сборной России за исполнение гимна перед матчем с Киргизией

26 сентября 2022, 12:05
11

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев недоволен тем, как игроки российской национальной команды исполнили гимн страны в преддверии товарищеской встречи с Киргизией.

«В мои времена, когда гимн игрался, мы, конечно, его не пели. Но, например, когда [сейчас] итальянцы стоят, обнимаются и орут гимн, для меня, однозначно, это настройка на игру. Потому что они концовку выдыхают и готовы к игре.

Я был главным тренером сборной России по мини‑футболу и, как человек, который отвечал за всe это, обратил внимание и начал говорить ребятам, что надо всем выучить гимн. А самое главное, не стесняясь петь.

Все команды, когда стоят, кто‑то мямлит, кто‑то стесняется, кто‑то еще что‑то. А это должно быть как «Отче наш». А мы что‑то не доделываем в этом плане. Во всяком случае, тренеры, которые должны.

Вот мы разговаривали с одним. Когда он играл в юношеской и молодежной сборных, тренер говорил им, чтобы они выучили гимн. Одно дело выучить, а другое – понимать, что вот это мы со стадионом поем. Это уже другая атмосфера.

А здесь [во время исполнения гимна России перед матчем с Киргизией] какие‑то безликие глаза, какая‑то мимика не та. Не все знают гимн.

Когда был чемпионат мира 2018 года, и вся страна наша пела. Футболисты пели так, как на матче с киргизами Саша Соболев пел. Я рассуждаю со стороны игроков, а не извне», – сказал Ловчев.

  • Матч прошел в Бишкеке.
  • Россия победила Киргизию со счетом 2:1, забив на 89-й минуте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Киргизия Россия Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Чермындыр
1664184518
Помню в 14 году бразильцы чуть ли рты себе не порвали, когда гим пели...А потом им немцы порвали все таки, но не рты... 8 раз
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Давид59
1664187187
Согласен. Логическая линия не поёшь - не патриот - плохо играешь имеет право на существование. Но, лично моё мнение - с патриотизмом сейчас почти у всей страны плохо. Учитывая что сейчас происходит. Надеюсь понятно выразился. Более конкретно могу сказать, но мои комменты из-за этого уже стирали.
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Enter2006
1664187574
Значит надо чаще и ещё громче исполнять и разрывать пуканы западу!!!
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серега кашин
1664188705
Да выходили они просто на ненужный и никчёмный матч промто
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alex1951
1664190004
Вот тут он прав. Игроки забывают ,что камеры на них наведы. И ,когда народ видит,что это не пение ,а какое то жевание жевачки,становится грустно. Гимн - это вам не попса. Это патриотизм в чистом виде. Раз не поешь или не знаешь - сие есть неуважение к событию.
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NewLife
1664190013
Что-то Серафимыч начал осваивать новую специальность: Замполит. С чего бы это ?
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Давид59
1664203221
Как жаль, что на новость "Терюшкова о возможной остановке чемпионата" стёрли все комменты. Ох как там все про СВО...!
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