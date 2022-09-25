Щетинин объяснил, зачем молодежная сборная России провела два товарищеских матча

Полузащитник молодежной сборной России Евгений Щетинин подвел итоги сентябрьского сбора.
«Отличный сбор. Провели вместе несколько дней, время пролетело очень быстро, потому что было много всего полезного. Очень хорошими получились и два товарищеских матча, которые мы сыграли в рамках этого сбора.
Нам важно было почувствовать друг друга, наиграть какие-то связи, отработать то, что просил тренерский штаб. Результат, конечно, имеет не такое большое значение в контрольных матчах, но тем не менее побеждать всегда приятно. Это в любом случае позитив», – сказал Щетинин.
- Сначала на этой неделе Россия (мол.) победила Белоруссию (2:1).
- Затем был обыгран Казахстан (2:1).
- Оба матча состоялись в Белоруссии.
Источник: «Спорт-Экспресс»