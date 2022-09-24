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  • Лига наций. Португалия разгромила Чехию, у Роналду ассист и разбитый нос

Лига наций. Португалия разгромила Чехию, у Роналду ассист и разбитый нос

24 сентября 2022, 23:39
1

Сборная Португалии победили Чехию на выезде в матче 5-го тура Лиги наций.

Португальцы забили четыре безответных мяча. Капитан сборной Криштиану Роналду отыграл все 90 минут и отдал ассист в эпизоде с четвертым голом.

В начале первого тайма вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик разбил нос форварду «МЮ».

Сборная Португалии поднялась на первое место в группе А2 Лиги наций.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 5-й тур.

Чехия – Португалия – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Далот, 33; 0:2 – Фернандеш, 45+2; 0:3 – Далот, 52; 0:4 – Жота, 82.

Календарь Лиги наций

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Португалия Чехия
Комментарии (1)
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САНЁК17
1664055961
Псдес,я чо смотрел?А я смотрел матч Венгрия Португалии,там счёт был 0-3,у Рона дубль, зашёл в бомбардир там пишут Чехия Португалия счёт 0-4,а Рона не забил, вопрос как?твою заногу что я смотрел?а если сегодня Португалия проиграла,я бы с ума сошёл
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