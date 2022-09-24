«Уже хожу как нормальный человек». 51-летний Тихонов раскрыл подробности перенесенной операции

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, в связи с чем ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее 51-летний экс-футболист заявил о перенесенной операции на крестообразных связках.

«Все нормально. Мне чуть-чуть поправили мениск и хрящ. Это было два дня назад.

Уже хожу как нормальный человек. Так что ничего страшного», – сообщил Тихонов.