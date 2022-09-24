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    «Это все ради кликов». Магуайр – о критике в свой адрес

    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об отношении к критике в свой адрес.

    «Я не знаю, что говорят о моей игровой форме. Команда стала побеждать после того, как меня посадили в запас, но я усердно работаю на тренировках, чтобы быть готовым, когда это потребуется.

    Я не зацикливаюсь на том, что говорят люди. Думаю, новости об мне становятся громкими из-за статуса капитана «МЮ». Вот почему они это делают – все ради кликов», – заявил Магуайр.

    • В этом сезоне в активе англичанина 290 минут на поле (5 неполных матчей).
    • Центрбек не отметился голевыми действиями, зато получил 3 желтые карточки.

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    Источник: Talk Sport

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