«Это все ради кликов». Магуайр – о критике в свой адрес

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Я не знаю, что говорят о моей игровой форме. Команда стала побеждать после того, как меня посадили в запас, но я усердно работаю на тренировках, чтобы быть готовым, когда это потребуется.

Я не зацикливаюсь на том, что говорят люди. Думаю, новости об мне становятся громкими из-за статуса капитана «МЮ». Вот почему они это делают – все ради кликов», – заявил Магуайр.