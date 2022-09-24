«Это все ради кликов». Магуайр – о критике в свой адрес

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал об отношении к критике в свой адрес.
«Я не знаю, что говорят о моей игровой форме. Команда стала побеждать после того, как меня посадили в запас, но я усердно работаю на тренировках, чтобы быть готовым, когда это потребуется.
Я не зацикливаюсь на том, что говорят люди. Думаю, новости об мне становятся громкими из-за статуса капитана «МЮ». Вот почему они это делают – все ради кликов», – заявил Магуайр.
- В этом сезоне в активе англичанина 290 минут на поле (5 неполных матчей).
- Центрбек не отметился голевыми действиями, зато получил 3 желтые карточки.
Источник: Talk Sport