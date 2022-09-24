Тренер «Факела»: «Я искренне считаю, что в РПЛ – все клубы с приставкой «топ»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об уровне команд в российской Премьер-лиге.
«Я ребятам в лицо это сказал. Мы ещe весной всe отдали бы за возможность сыграть с клубом элитного дивизиона!
Знаете, как рубились на сборах с «Ахматом»? Мы заработали возможность играть с топ-клубами каждую неделю.
Я искренне считаю, что в РПЛ – все клубы с приставкой «топ». Это 16 лучших клубов страны! Так что на каждую игру должен быть максимальный настрой», – заявил Пятибратов.
- «Факел» набрал 8 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте в таблице чемпионата (зона стыков).
Источник: страница «Факела» в соцсети «ВКонтакте»