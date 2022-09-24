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    Тренер «Факела»: «Я искренне считаю, что в РПЛ – все клубы с приставкой «топ»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об уровне команд в российской Премьер-лиге.

    «Я ребятам в лицо это сказал. Мы ещe весной всe отдали бы за возможность сыграть с клубом элитного дивизиона!

    Знаете, как рубились на сборах с «Ахматом»? Мы заработали возможность играть с топ-клубами каждую неделю.

    Я искренне считаю, что в РПЛ – все клубы с приставкой «топ». Это 16 лучших клубов страны! Так что на каждую игру должен быть максимальный настрой», – заявил Пятибратов.

    • «Факел» набрал 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в таблице чемпионата (зона стыков).

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    Источник: страница «Факела» в соцсети «ВКонтакте»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2467

      ALEX ML 9 минут назад

      из Фнл это и так понятно

      0
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      Рейтинг: +12074

      ВетеR 55 минут назад

      знатно лизнул

      0
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