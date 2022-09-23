Кержаков не считает Сафонова лучшим вратарем РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал вратарей клубов РПЛ, чья игра ему нравится.

«Не соглашусь, что Матвей Сафонов лучше других вратарей в РПЛ.

Мне нравится Денис Адамов, Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещe Даниил Худяков хороший парень.

Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – сказал Кержаков.