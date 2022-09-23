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    Кержаков не считает Сафонова лучшим вратарем РПЛ

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал вратарей клубов РПЛ, чья игра ему нравится.

    «Не соглашусь, что Матвей Сафонов лучше других вратарей в РПЛ.

    Мне нравится Денис Адамов, Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещe Даниил Худяков хороший парень.

    Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – сказал Кержаков.

    • Сафонов выступает за «Краснодар»;
    • Адамов – игрок «Сочи»;
    • Ломаев защищает ворота «Крыльев Советов»;
    • Худяков представляет «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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