Кержаков не считает Сафонова лучшим вратарем РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков назвал вратарей клубов РПЛ, чья игра ему нравится.
«Не соглашусь, что Матвей Сафонов лучше других вратарей в РПЛ.
Мне нравится Денис Адамов, Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещe Даниил Худяков хороший парень.
Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков. Почему в этот период не ориентироваться на своих? Имею в виду не только вратарей», – сказал Кержаков.
- Сафонов выступает за «Краснодар»;
- Адамов – игрок «Сочи»;
- Ломаев защищает ворота «Крыльев Советов»;
- Худяков представляет «Локомотив».
Источник: «Чемпионат»