Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что венгерский клуб не предлагал контракты нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Магомеду Оздоеву.

– Были слухи об Артеме Дзюбе, Магомеде Оздоеве, которые в итоге уехали в Турцию. Они соответствовали истине?

— Нет, потому что мы не можем предложить им того, к чему они привыкли. Зачем путать карты людям? Есть желания, а есть возможности.