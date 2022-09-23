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    Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что венгерский клуб не предлагал контракты нападающему Артему Дзюбе и полузащитнику Магомеду Оздоеву.

    – Были слухи об Артеме Дзюбе, Магомеде Оздоеве, которые в итоге уехали в Турцию. Они соответствовали истине?

    — Нет, потому что мы не можем предложить им того, к чему они привыкли. Зачем путать карты людям? Есть желания, а есть возможности.

    • Дзюба летом перешел в «Демирспор».
    • Оздов стал футболистом «Карагюмрюка».
    • Оба игрока в прошлом сезоне выступали за «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4906

      Enter2006 40 минут назад

      Полевой командир оставил своих солдат, перебравшись в Венгрию. ))

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