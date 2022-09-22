Тарханов: «Говорят, киргизы очень серьезно настраиваются на матч с Россией»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Не думаю, что наши ребята отнесутся с недооценкой к сборной Киргизии, такого быть не должно.

Конечно, российская сборная сильнее, но, как говорят, киргизы очень серьезно настраиваются на эту игру. Они все отдадут, чтобы оказать достойное сопротивление. Даже на этом уровне все равно будет приятно посмотреть на нашу сборную, собираться точно нужно. Мы должны быть ко всему готовыми.

Когда нас вернут? Трудно сказать, но хочется верить, что уже через год. Ну а пока будем играть товарищеские матчи», — сказал Тарханов.