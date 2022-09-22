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    Соломатин: «Локомотив» – телега старая, колеса гнутые... А тренирует их немецкое чудовище»

    Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин высказался о «Локомотиве».

    — После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как охарактеризуете то, что получилось?

    — Ой, я даже такого транспортного средства не знаю. Не придумало еще его человечество. Зато вспоминается стишок: телега старая, колеса гнутые, а нам все... Ну и дальше по тексту. Вот это про сегодняшний «Локомотив».

    Не понимаю, чем Лоськов и Пашинин хуже немецкого чудовища, которое сейчас тренирует команду (Йозеф Циннбауэр – прим. «Бомбардира»). Где его откопали?!

    До этого был «великий» Гисдоль, сваливший при первой же возможности. И 36-летний Комппер, у которого ни опыта, ни лицензии. Тех, кто их привел в «Локомотив», нужно гнать поганой метлой!

    — Поражаетесь терпению главы РЖД Олега Белозерова?

    — А до футбола ли ему сегодня? Других проблем хватает... На матчах «Локомотива» господин Белозеров — нечастый гость. Ходил бы регулярно на стадион — уже последовали бы оргвыводы. А так придется ждать еще минимум два месяца.

    Вот если и к зимнему перерыву «Локомотив» будет болтаться на 12-м месте, тогда всю шайку-лейку, наверное, уберут.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Это повторение клубного антирекорда.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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