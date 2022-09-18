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    9 очков в 10 турах – повторение худшего старта «Локомотива» в чемпионате России

    «Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

    Команда Йозефа Циннбауэра набрала девять очков в первых десяти турах чемпионата России. Это повторение худшего старта «Локомотива» в РПЛ (9 очков в 10 турах в сезоне-2016/17).

    • «Локомотив» проиграл третий матч подряд в РПЛ.
    • Московский клуб идет на 12-м месте в чемпионате.
    • «Локо» одержал 2 победы в 10 турах.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5541

      Красногорск_Фан 58 секунд назад

      В этом же сезоне Локомотив стал 8-м и выиграл кубок. С высокой долей вероятности идем на анти рекорд по совокупным успехам сезона. Кубок не светит, 8-е место будет уже за счастье.

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