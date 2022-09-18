9 очков в 10 турах – повторение худшего старта «Локомотива» в чемпионате России

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

Команда Йозефа Циннбауэра набрала девять очков в первых десяти турах чемпионата России. Это повторение худшего старта «Локомотива» в РПЛ (9 очков в 10 турах в сезоне-2016/17).