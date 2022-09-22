Газзаев призвал РФС добиваться возвращения сборной в официальные турниры

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что приоритетом РФС должно стать возвращение национальной команды в международные соревнования, напомнив об английском опыте прошлого века.

«Я считаю, что Российский футбольный союз и Министерство спорта должны на постоянной основе взаимодействовать с ФИФА и УЕФА и другими международными спортивными организациями на тему возвращения нашего спорта на международную арену.

Нужно идти к цели поэтапно: для начала сделать предложение, чтобы допустили национальную сборную к участию в отборе на чемпионат мира и Европы, а уже потом добиваться возвращения клубов.

Такая практика существовала. В 1980-х годах был дисквалифицирован весь английский футбол из-за трагедии в Брюсселе на финале Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом», в результате которой по вине английских болельщиков погибло 39 человек.

Тогда англичан дисквалифицировали на пять лет, но они добились того, чтобы сборная участвовала в международных матчах.

На начальном этапе важно добиться похожего решения, чтобы у футболистов РПЛ, стремящихся в национальную сборную, был стимул. В ином случае мотивация у игроков может стать меньше.

Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением УЕФА и ФИФА. РФС нужно поставить этот вопрос на ближайшем Конгрессе ФИФА», – сказал Газзаев.