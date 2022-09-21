КДК дисквалифицировал игрока «Амкала» Карпова на три матча. Он назвал судью дебилом

КДК РФС дисквалифицировал футболиста «Амкала» Антона Карпова (Чужой) на три матча Кубка России за оскорбление главного арбитра матча со «Звездой» в Кубке России.

Карпов после матча прокомментировал свое удаление: «Судьи – ***! За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе», – заявил Карпов.