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    Игрок «Амкала»: «Судьи – дебилы. Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен»

    Футболист «Амкала» Антон Карпов (Чужой) раскритиковал судейство в матче со «Звездой» в Кубке России.

    «Судьи – ***! Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен.

    Как он нам первый гол засчитал? Второй гол — с офсайда. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе», — заявил Карпов.

    • «Амкал» проиграл «Звезде» в серии пенальти.
    • «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
    • Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +683

      3meeeD 7 минут назад

      Дай вам удачи,больше не выступать,клоунской лиге

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      Рейтинг: +778

      JI e x a 17 минут назад

      Ну это зря. Не знаю, как судьи, а он точно после таких слов может надолго с футболом распрощаться =)

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