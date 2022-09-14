Игрок «Амкала»: «Судьи – дебилы. Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен»

Футболист «Амкала» Антон Карпов (Чужой) раскритиковал судейство в матче со «Звездой» в Кубке России.

«Судьи – ***! Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен.

Как он нам первый гол засчитал? Второй гол — с офсайда. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе», — заявил Карпов.