Игрок «Амкала»: «Судьи – дебилы. Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен»

Футболист «Амкала» Антон Карпов (Чужой) раскритиковал судейство в матче со «Звездой» в Кубке России.
«Судьи – ***! Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен.
Как он нам первый гол засчитал? Второй гол — с офсайда. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе», — заявил Карпов.
- «Амкал» проиграл «Звезде» в серии пенальти.
- «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
- Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.
Источник: «РБ Спорт»