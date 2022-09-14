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    Канчельскис: «Амкал» – герои, они войдут в историю. Щелкнули по носу этим «профессионалам»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о кубковой кампании медиакоманды «Амкал». Москвичи в 1/64 финала вылетели от «Звезды» (2:2, 2:4 по пенальти).

    «Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа «Чертаново», которая кричала, что у них великая молодeжь, получающая по три. Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим «профессионалам», всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас всe хорошо в футболе. Молодцы всe равно. Они – герои. Будем ждать следующего Кубка России», – сказал Канчельскис.

    • «Чертаново» в 1/256 финала прошел не «Амкал», а 2DROTS.
    • Впервые в Кубке России сыграли медийные команды.
    • Сезон Медиалиги стартует 16 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.09.2022 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2792

      Play 1 час назад

      Кто-нибудь объяснит мне разницу между этими "профессионалами" и теми "непрофессионалами"? У нас в чемпионате Ростовской области во всех командах, все игроки получают деньги за игру. Многие зарабатывают на областных турнирах больше, чем игроки второй лиги, и либо же вовсе не работают, либо же чисто символически подрабатывают тренерами в спорт-школах. Они "профессионалы" или нет? Дело только в контракте? Так это бумажка. В том же Амкале есть футболисты с опытом РПЛ, они что там после смены на заводе играют?

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      Рейтинг: +88

      Павлюченко9 1 час назад

      Нечего амкал не зделал хватит нести чушь

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