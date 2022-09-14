Канчельскис: «Амкал» – герои, они войдут в историю. Щелкнули по носу этим «профессионалам»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о кубковой кампании медиакоманды «Амкал». Москвичи в 1/64 финала вылетели от «Звезды» (2:2, 2:4 по пенальти).

«Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа «Чертаново», которая кричала, что у них великая молодeжь, получающая по три. Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим «профессионалам», всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас всe хорошо в футболе. Молодцы всe равно. Они – герои. Будем ждать следующего Кубка России», – сказал Канчельскис.