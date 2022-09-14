Комитет по этике готов рассмотреть оскорбления судей игроком «Амкала». Он желал арбитрам смерти

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания игрока «Амкала» Чужого в адрес судей.

«Готовы рассмотреть этот инцидент с игроком «Амкала». Игроку может грозить от самого небольшого наказания — замечания до штрафов или дисквалификации на определенное количество матчей. Эти меры предусмотрены регламентом по этике РФС», – сказал Андреев.