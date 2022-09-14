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    Комитет по этике готов рассмотреть оскорбления судей игроком «Амкала». Он желал арбитрам смерти

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания игрока «Амкала» Чужого в адрес судей.

    «Готовы рассмотреть этот инцидент с игроком «Амкала». Игроку может грозить от самого небольшого наказания — замечания до штрафов или дисквалификации на определенное количество матчей. Эти меры предусмотрены регламентом по этике РФС», – сказал Андреев.

    • «Амкал» проиграл в 1/64 финала Кубка России «Звезде» в серии пенальти.
    • Москвичи выбили 2 профессиональных клуба из Кубка России.
    • Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    14.09.2022 22:43
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