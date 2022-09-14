Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время

Да там такие профессиональные были,что бухие дяди с завода обыграли наверное
«Амкал» уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти в матче 3-го раунда Кубка России.
Медийная команда из Москвы ни разу не проиграла профессиональным клубам в основное время в этом розыгрыше Кубка России.
В 1-м раунде «Амкал» обыграл «Зоркий» по пенальти. Во 2-м раунде медийная команда победила «Тверь» (1:0) в основное время.
- «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
- Это был дебютный сезон для медийной команды в Кубке России.