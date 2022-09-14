Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время

«Амкал» уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти в матче 3-го раунда Кубка России.

Медийная команда из Москвы ни разу не проиграла профессиональным клубам в основное время в этом розыгрыше Кубка России.

В 1-м раунде «Амкал» обыграл «Зоркий» по пенальти. Во 2-м раунде медийная команда победила «Тверь» (1:0) в основное время.