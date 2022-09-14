Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ни один профессиональный клуб не обыграл «Амкал» в основное время

    «Амкал» уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти в матче 3-го раунда Кубка России.

    Медийная команда из Москвы ни разу не проиграла профессиональным клубам в основное время в этом розыгрыше Кубка России.

    В 1-м раунде «Амкал» обыграл «Зоркий» по пенальти. Во 2-м раунде медийная команда победила «Тверь» (1:0) в основное время.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
    • Это был дебютный сезон для медийной команды в Кубке России.

    Новости по теме
    Капитан «Амкала»: «Впервые в жизни судья так легендарно обманул»
    Игрок «Амкала»: «Судьи – дебилы. Пусть они умрут в этом фнловском футболе, который куплен» 2
    Гасилин: «Звезда» за 9 туров 4 пропустила, а «Амкал» им 2 сунул. Тренируйтесь!»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +683

      3meeeD 2 часа назад

      Да там такие профессиональные были,что бухие дяди с завода обыграли наверное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Павлюченко9 2 часа назад

      И что обыграли тоже не пойми кого

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11