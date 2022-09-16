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    Основатель «Амкала» высказался о возможной переигровке кубкового матча со «Звездой»

    Создатель «Амкала» Герман Попков ответил, возможна ли переигровка матча 1/64 финала Кубка России против «Звезды».

    «Появились слухи, что возможна переигровка нашего матча со «Звездой»? Потихонечку в футбольных кругах сообщают, что есть какая-то реакция на наш протест.

    Ожидаем. Вроде как говорят, что будет заседание КДК – теперь ждeм приглашения. Если позовут, то с удовольствием сходим и обсудим.

    Обещали на этой неделе либо в начале следующей», – заявил Попков.

    • Игроки «Амкала» были возмущены первым голом «Звезды».
    • Петербуржцы забили прямым ударом со штрафного, когда соперники разговаривали с судьей.
    • Матч завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти победила «Звезда».

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    Источник: «Чемпионат»

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