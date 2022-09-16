Основатель «Амкала» высказался о возможной переигровке кубкового матча со «Звездой»

Создатель «Амкала» Герман Попков ответил, возможна ли переигровка матча 1/64 финала Кубка России против «Звезды».
«Появились слухи, что возможна переигровка нашего матча со «Звездой»? Потихонечку в футбольных кругах сообщают, что есть какая-то реакция на наш протест.
Ожидаем. Вроде как говорят, что будет заседание КДК – теперь ждeм приглашения. Если позовут, то с удовольствием сходим и обсудим.
Обещали на этой неделе либо в начале следующей», – заявил Попков.
- Игроки «Амкала» были возмущены первым голом «Звезды».
- Петербуржцы забили прямым ударом со штрафного, когда соперники разговаривали с судьей.
- Матч завершился ничьей 2:2, а в серии пенальти победила «Звезда».
Источник: «Чемпионат»