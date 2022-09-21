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    «Тренер, вы шутите?» Кутепов вспомнил, как Тедеско впервые сделал его форвардом в «Спартаке»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как в «Спартаке» Доменико Тедеско выпускал его играть в нападении.

    «Как это вышло? Была тренировка, на которой мы играли «три на два». Я поймал кураж, из 10 моментов семь-восемь забил – и всe, дальше забыл про это. И тут официальный матч, Тедеско подходит в концовке и говорит: «Помнишь, ты на тренировке забивал? Ну вот, давай в нападение».

    Я ему: «Тренер, вы шутите, что ли?». А он: «Нет, давай-давай на поле». Козырь из рукава достал. Скорее, чтобы деморализовать соперника – центральный защитник в нападение идeт», – сказал Кутепов.

    • Кутепов выступал за «Спартак» с 2016 года.
    • Защитник пришел в «Торпедо» летом как свободный агент.
    • 29-летний Кутепов провел 5 матчей за «Торпедо» и получил красную карточку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +328

      Ollegator 1 час назад

      Эх Ибра Ибра.. А ведь был у тебя и в клубе отличный сезон и с Игнашевичем ты смотрелся в паре в сборной уверенно.. Куда же всё девалось..

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