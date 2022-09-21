«Тренер, вы шутите?» Кутепов вспомнил, как Тедеско впервые сделал его форвардом в «Спартаке»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как в «Спартаке» Доменико Тедеско выпускал его играть в нападении.

«Как это вышло? Была тренировка, на которой мы играли «три на два». Я поймал кураж, из 10 моментов семь-восемь забил – и всe, дальше забыл про это. И тут официальный матч, Тедеско подходит в концовке и говорит: «Помнишь, ты на тренировке забивал? Ну вот, давай в нападение».

Я ему: «Тренер, вы шутите, что ли?». А он: «Нет, давай-давай на поле». Козырь из рукава достал. Скорее, чтобы деморализовать соперника – центральный защитник в нападение идeт», – сказал Кутепов.