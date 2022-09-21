Орлов: «Переход сборной России в Азию – глупость. У нас один путь – Европа»

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на недопуск сборной России к отбору Евро-2024.

— А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо.

Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение — это политическая история.

— Валерий Карпин допустил, что «через два‑три года, может быть» состоится переход национальной федерации в азиатскую конфедерацию. Нужно ли нам это в нынешней ситуации?

— Да глупости, это невозможно. Во‑первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры?

Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь — в Европу. Другого нет. Надо ждать.