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  • Орлов: «Переход сборной России в Азию – глупость. У нас один путь – Европа»

Орлов: «Переход сборной России в Азию – глупость. У нас один путь – Европа»

21 сентября 2022, 00:02
28

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на недопуск сборной России к отбору Евро-2024.

— А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо.

Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение — это политическая история.

Валерий Карпин допустил, что «через два‑три года, может быть» состоится переход национальной федерации в азиатскую конфедерацию. Нужно ли нам это в нынешней ситуации?

— Да глупости, это невозможно. Во‑первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры?

Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь — в Европу. Другого нет. Надо ждать.

  • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
  • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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lNeTl
1663708012
Смешной человек...У нас одна дорога, только своя.Ни Европе, ни Азии мы не нужны.
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Plyash
1663714084
Дурак,взгляни на карту,где Россия граничит с гейропой,а затем взгляни,где Россия граничит с Азией с запада на восток.Монокль не забудь одеть,юродивый. Так где находится Россия территориально,в гейропе,или всё же в Азии?
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aldo conte
1663716154
Можно еще попытаться создать свою "международную" федерацию из Беларуси, Северной Кореи, Венесуэлы. Только меня терзают смутные подозрения, что они не согласятся. Так что нам придется договариваться с ФИФА и УЕФА и принимать их условия, другого не дано.
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unlariemyclels
1663716935
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Марк Аврелий!
1663724424
А разве Азиатские команды не входит в ФИФА?
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Добрый Бобер
1663732503
После того, как РФ сунулась в Европу на танках (и её не пустили), по-другому её уже никуда в Европе не пустят.
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АЛЕКС 58
1663734670
Как минимум десять лет без международных встреч. А за это время может многое случиться,и Европе будет не до футбола
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Bozigit
1663737235
Все верно, где Европа, где ждёт большая попа)))
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SLADE2019
1663737490
Мне просто интересно знать, с чего это Карпин предполагает, что через несколько лет в азиатскую федерацию можно будет войти? Надо уже не дергаться, а ждать своего возвращения. Во всяком случае от футболистов ничего не зависит. Ну а кто предлагает альтернативные федерации и лиги создавать, тем в гости к Кавазашвили (ты уж прости, старик) и прихватить тех, кто доллар забанить хочет.
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NewLife
1663744289
Наконец-то Гене правильные таблетки прописали))
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