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    Орлов: «Переход сборной России в Азию – глупость. У нас один путь – Европа»

    Журналист Геннадий Орлов отреагировал на недопуск сборной России к отбору Евро-2024.

    — А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо.

    Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение — это политическая история.

    Валерий Карпин допустил, что «через два‑три года, может быть» состоится переход национальной федерации в азиатскую конфедерацию. Нужно ли нам это в нынешней ситуации?

    — Да глупости, это невозможно. Во‑первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры?

    Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь — в Европу. Другого нет. Надо ждать.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +443

      borusse 43 минуты назад

      надо не ждать, а уму разуму набираться. на это лет 30-40 уйдёт. был шанс, просрали

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      Рейтинг: +4057

      Spirit_78 > borusse 15 минут назад

      Шанс лечь под американцев, как сделала Европа? Уж лучше без международных турниров пожить, чем страну сдать этим гопникам.

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      Рейтинг: +401

      lNeTl 1 час назад

      Смешной человек...У нас одна дорога, только своя.Ни Европе, ни Азии мы не нужны.

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      Рейтинг: +18943

      Persona_non_Grata > lNeTl 2 секунды назад

      Правильно- поставим большой забор и пошлем их всех к едрени фени и Европу и Азию !!! )))

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