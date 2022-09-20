В «Торпедо» рассказали, во сколько обходится аренда «Лужников»

Президент «Торпедо» Илья Геркус назвал стоимость аренды для клуба стадиона «Лужники».
«Арендная плата проходит по матчу. Стоимость зависит от нескольких факторов – посещаемости, какие услуги нам оказывают.
Понятно, что это стоит каких-то денег, как любая аренда любого стадиона. Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 миллионов рублей за матч», – сообщил Геркус.
- «Лужники» – основной стадион «Торпедо» на этот сезон, «Арена Химки» – резервный.
- Команда набрала 4 очка в 10 турах РПЛ и идет на последнем месте в таблице лиги.
Источник: ТАСС