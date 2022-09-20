В «Торпедо» рассказали, во сколько обходится аренда «Лужников»

Президент «Торпедо» Илья Геркус назвал стоимость аренды для клуба стадиона «Лужники».

«Арендная плата проходит по матчу. Стоимость зависит от нескольких факторов – посещаемости, какие услуги нам оказывают.

Понятно, что это стоит каких-то денег, как любая аренда любого стадиона. Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 миллионов рублей за матч», – сообщил Геркус.