Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Торпедо» рассказали, во сколько обходится аренда «Лужников»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус назвал стоимость аренды для клуба стадиона «Лужники».

    «Арендная плата проходит по матчу. Стоимость зависит от нескольких факторов – посещаемости, какие услуги нам оказывают.

    Понятно, что это стоит каких-то денег, как любая аренда любого стадиона. Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 миллионов рублей за матч», – сообщил Геркус.

    • «Лужники» – основной стадион «Торпедо» на этот сезон, «Арена Химки» – резервный.
    • Команда набрала 4 очка в 10 турах РПЛ и идет на последнем месте в таблице лиги.

    Новости по теме
    Геркус рассказал о своем отношении к Fan ID 2
    Геркус попросит «Матч ТВ» чаще назначать Генича на игры «Торпедо»: «Назовем его именем одну из свай нового стадиона» 4
    Экс-судья Федотов: «ЦСКА должен был играть вдесятером весь второй тайм дерби с «Торпедо» 4
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11