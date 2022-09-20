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    Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из «Рубина»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб.

    – Самым известным новичком в вашем «галактикос» стал Алан Дзагоев. Как удалось с ним договориться?

    – Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.

    – С кем вам пришлось соперничать за него?

    – У него были зарубежные варианты. После того, как с ними не получилось окончательно договориться, он сам решил перейти к нам.

    – Нет опасения, что может повториться история с Олегом Шатовым, который тоже приходил в статусе большой звезды, но из-за травм вообще приостановил карьеру?

    – Дзагоев восстановился от всех многочисленных болячек, но физическое состояние пока что неидеальное.

    Ни один футболист, пропустивший несколько месяцев, не может сразу начать творить на поле.

    Я уверен, что повторения ситуации с Олегом Шатовым у Дзагоева не будет.

    – Правда, что вы можете по-дружески разойтись, если Дзагоев получит более привлекательное предложение?

    – Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдeм навстречу и отпустим его. Это факт.

    • Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
    • В его активе 1 гол в 3 матчах.
    • До этого Дзагоев 14 сезонов провел в ЦСКА.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13662

      playsh 20 минут назад

      Интересно,какое такое достойное предложение ждёт Аланчик,да ещё из-за рубежа?
      По-моему,до сих пор с головой у него всё было в порядке...

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