Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из «Рубина»

Интересно,какое такое достойное предложение ждёт Аланчик,да ещё из-за рубежа?
По-моему,до сих пор с головой у него всё было в порядке...
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб.
– Самым известным новичком в вашем «галактикос» стал Алан Дзагоев. Как удалось с ним договориться?
– Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.
– С кем вам пришлось соперничать за него?
– У него были зарубежные варианты. После того, как с ними не получилось окончательно договориться, он сам решил перейти к нам.
– Нет опасения, что может повториться история с Олегом Шатовым, который тоже приходил в статусе большой звезды, но из-за травм вообще приостановил карьеру?
– Дзагоев восстановился от всех многочисленных болячек, но физическое состояние пока что неидеальное.
Ни один футболист, пропустивший несколько месяцев, не может сразу начать творить на поле.
Я уверен, что повторения ситуации с Олегом Шатовым у Дзагоева не будет.
– Правда, что вы можете по-дружески разойтись, если Дзагоев получит более привлекательное предложение?
– Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдeм навстречу и отпустим его. Это факт.
- Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
- В его активе 1 гол в 3 матчах.
- До этого Дзагоев 14 сезонов провел в ЦСКА.