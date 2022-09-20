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Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из «Рубина»

20 сентября 2022, 14:35
2

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб.

– Самым известным новичком в вашем «галактикос» стал Алан Дзагоев. Как удалось с ним договориться?

– Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.

– С кем вам пришлось соперничать за него?

– У него были зарубежные варианты. После того, как с ними не получилось окончательно договориться, он сам решил перейти к нам.

– Нет опасения, что может повториться история с Олегом Шатовым, который тоже приходил в статусе большой звезды, но из-за травм вообще приостановил карьеру?

– Дзагоев восстановился от всех многочисленных болячек, но физическое состояние пока что неидеальное.

Ни один футболист, пропустивший несколько месяцев, не может сразу начать творить на поле.

Я уверен, что повторения ситуации с Олегом Шатовым у Дзагоева не будет.

– Правда, что вы можете по-дружески разойтись, если Дзагоев получит более привлекательное предложение?

– Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдeм навстречу и отпустим его. Это факт.

  • Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
  • В его активе 1 гол в 3 матчах.
  • До этого Дзагоев 14 сезонов провел в ЦСКА.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Рубин Дзагоев Алан Яровинский Олег
Комментарии (2)
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Plyash
1663675916
Интересно,какое такое достойное предложение ждёт Аланчик,да ещё из-за рубежа? По-моему,до сих пор с головой у него всё было в порядке...
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seekdets
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