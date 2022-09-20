Гасилин – о «Зените» и Петербурге: «Один город – одна команда» уже не слоган, а болезнь»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин объяснил, почему воспитанники петербургских футбольных школ редко попадают в местные профессиональные клубы.

«Это не проблема, это реалии. В Петербурге же есть команды, которые играют во Второй лиге – «Ядро», «Ленинградец», «Зенит-2», «Звезда». Но городу не хватает главных команд, которые бы представляли Первую лигу, РПЛ.

То, что «один город – одна команда», – это уже не слоган, а, к сожалению, болезнь. В таком городе должно быть минимум две команды Премьер-лиги, больше должно быть команд и в низших лигах, чтобы молодые ребята после выпуска не разъезжались по Вторым лигам, а оставались в городе.

Вся инфраструктура есть. Надо делать больше команд, чтобы наши ребята могли принимать участие и выступать за команды из родного города», – сказал Гасилин.