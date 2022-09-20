Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гасилин – о «Зените» и Петербурге: «Один город – одна команда» уже не слоган, а болезнь»

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин объяснил, почему воспитанники петербургских футбольных школ редко попадают в местные профессиональные клубы.

    «Это не проблема, это реалии. В Петербурге же есть команды, которые играют во Второй лиге – «Ядро», «Ленинградец», «Зенит-2», «Звезда». Но городу не хватает главных команд, которые бы представляли Первую лигу, РПЛ.

    То, что «один город – одна команда», – это уже не слоган, а, к сожалению, болезнь. В таком городе должно быть минимум две команды Премьер-лиги, больше должно быть команд и в низших лигах, чтобы молодые ребята после выпуска не разъезжались по Вторым лигам, а оставались в городе.

    Вся инфраструктура есть. Надо делать больше команд, чтобы наши ребята могли принимать участие и выступать за команды из родного города», – сказал Гасилин.

    Новости по теме
    Бабаев – о ЦСКА: «Надо не гоняться за призраком «Зенита», а просто побеждать» 1
    Колосков: «Игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей в топ-лигах. Прекрасная команда» 5
    Отец Сазонова: «У «Зенита» нет команды в Первой лиге, но есть деньги на дорогих игроков» 5
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11