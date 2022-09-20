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  • Гасилин – о «Зените» и Петербурге: «Один город – одна команда» уже не слоган, а болезнь»

Гасилин – о «Зените» и Петербурге: «Один город – одна команда» уже не слоган, а болезнь»

20 сентября 2022, 10:10
10

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин объяснил, почему воспитанники петербургских футбольных школ редко попадают в местные профессиональные клубы.

«Это не проблема, это реалии. В Петербурге же есть команды, которые играют во Второй лиге – «Ядро», «Ленинградец», «Зенит-2», «Звезда». Но городу не хватает главных команд, которые бы представляли Первую лигу, РПЛ.

То, что «один город – одна команда», – это уже не слоган, а, к сожалению, болезнь. В таком городе должно быть минимум две команды Премьер-лиги, больше должно быть команд и в низших лигах, чтобы молодые ребята после выпуска не разъезжались по Вторым лигам, а оставались в городе.

Вся инфраструктура есть. Надо делать больше команд, чтобы наши ребята могли принимать участие и выступать за команды из родного города», – сказал Гасилин.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (10)
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acor94
1663660362
Полностью согласен. В свое время этот слоган придумала Матвиенко и разваливала Динамо как могла. Хотелось бы побольше Питерских команд, в Москве реально есть выбор, на кого пойти в любые выходные. А тут одно и тоже. К слову был на ленинградском дерби, когда Динамо унизило Зенит в кубке России, лет 5 назад. Это было круто!
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Павелий
1663664338
Это не просто болезнь, а дискриминация и зачатки национализма. От "Один город - одна команда" совсем недалеко до "Одна страна - один народ". Я тут раз 5 писал, что жители города и коммерсанты-развлекатели только бы выиграли, если бы Спартак, ЦСКА, Локо и Краснодар приезжали бы в город в 2 раза чаще. Но Миллер со своей детской травмой из-за успехов Спартака никак не хочет видеть реальность.
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R_a_i_n
1663665333
Проблема в том, что в Питере не интересно развивать футбол властям. Миллеру нужен результат здесь и сейчас.
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Давид59
1663665850
Можно основать ещё один клуб. Флаг в руки тому кто это сделает. Только мне непонятно, почему все нападают на Миллера? Он, что-ли обязан это делать? Есть власти города, спорткомитет или просто богачи типа Галицкого.
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alp
1663669058
сам перечислил 4 команды и призвал создать еще 2, которые выйдут в премьер лигу.. а те 4 куда?? в очередной раз убеждаешься после таких вью, что спортсменам голова нужна чтобы в нее есть
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Spirit_78
1663680513
Разве кто-то мешает создавать другие клубы и развивать их? Что-то мне подсказывает, что они будут никому не нужны, так всегда было. Или кто-то хочет заставлять жителей города поддерживать другие клубы?
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