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Тащин рассказал о финансовом положении «Матч ТВ» из-за потери трансляций

20 сентября 2022, 09:09
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о финансовом состоянии канала.

«Нам прислали бумагу, в которой говорится, что в этом году нам не смогут предоставить сигнал. Выглядит всe так, что этот срок нам потом будет компенсирован.

Что касается оплаты, то со всеми федерациями у нас разная ситуация: кому-то мы уже внесли аванс, как АПЛ, кому-то не успели, а какие-то суммы наверняка будут пересчитаны, когда трансляции будут возобновлены. В целом из-за того, что мы где-то не платим, у нас выровнялся баланс.

По этому году весь спонсорский бюджет, который мы должны аккумулировать на наши трансляции, выполнен. Не могу сказать, что финансово из-за ухода соревнований из эфира мы много потеряли.

Если приостановка контрактов в итоге превратится в разрыв, то разбираться будем уже в юридической плоскости. У нас прописаны истории возврата денег, но всe это будет решаться уже в судебном порядке», – сказал Тащин.

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Источник: «Чемпионат»
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Ещё парочку пропагондонских передач добавите в сетку вещания, и о финансовом положении можно будет не беспокоиться.
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