Карпин назвал самый сложный матч для «Ростова» в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какая из десяти игр чемпионата-2022/23 далась его команде сложнее всего.

«Сложнее всего было с «Крыльями» (2:1). По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо.

Если брать игру со «Спартаком» (4:2), там мы играли хорошо, ближе к «четверке», а с «Крыльями» – ближе к «двойке».

И это не зависит от уровня только «Спартака» или «Крыльев». С усталостью это не связано.

Перед этим матчем был разговор, его услышали футболисты, я сказал, что «Крылья» нас обыграют, они услышали.

Я сказал, что если мы выиграем у них, то я проставляюсь, если проиграем – они проставляются. Проставы пока еще не было, так как все разъехались по сборным», – заявил Карпин.