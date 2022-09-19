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    Карпин назвал самый сложный матч для «Ростова» в этом сезоне РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какая из десяти игр чемпионата-2022/23 далась его команде сложнее всего.

    «Сложнее всего было с «Крыльями» (2:1). По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо.

    Если брать игру со «Спартаком» (4:2), там мы играли хорошо, ближе к «четверке», а с «Крыльями» – ближе к «двойке».

    И это не зависит от уровня только «Спартака» или «Крыльев». С усталостью это не связано.

    Перед этим матчем был разговор, его услышали футболисты, я сказал, что «Крылья» нас обыграют, они услышали.

    Я сказал, что если мы выиграем у них, то я проставляюсь, если проиграем – они проставляются. Проставы пока еще не было, так как все разъехались по сборным», – заявил Карпин.

    • «Ростов» набрал 22 очка в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    19.09.2022 23:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23258

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Карпин против Осинькина - неслабая афиша.

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