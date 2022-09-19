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    «До сих пор в шоке». Карпин – о 2-м месте «Ростова» в РПЛ после 10 туров

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

    • Ростовчане набрали 22 очка в 10 турах чемпионата.
    • Они идут на 2-м месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.

    «Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Все то, чего команда добивается, чудом назвать, наверное, будет перебором, но неожиданно, классно и приятно.

    Уверен, никто не ожидал – даже мы сами. У нас чисто русский состав. Да, добротный и хороший, но быть вторыми после десяти туров – я думаю, что никто не ожидал все равно», – заявил Карпин.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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