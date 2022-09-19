Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын решил выступать за сборную Грузии.

«Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало.

Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии.

Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», – заявил отец Сазонова.