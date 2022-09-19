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    Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России

    Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын решил выступать за сборную Грузии.

    «Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало.

    Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.

    От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии.

    Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», – заявил отец Сазонова.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7483

      Томик 23 минуты назад

      Вот неприятно было смотреть, как играет в обороне. А он ещё оказывается и Саба. Начинает проясняться.

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      Рейтинг: +41

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Предатель

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      Рейтинг: +3340

      lordmrv > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      А почему? Папа русский, мама грузинка, он вправе выбирать за кого играть.

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      Рейтинг: +41

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > lordmrv 1 час назад

      А почему он выбирает Грузию потому что Россию забанили, так бы он играл за Россию и не вякал.

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