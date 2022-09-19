Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России

Вот неприятно было смотреть, как играет в обороне. А он ещё оказывается и Саба. Начинает проясняться.
Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын решил выступать за сборную Грузии.
«Контакты с РФС начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало.
Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.
От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии.
Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно», – заявил отец Сазонова.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.