«Арбитр был сильно предвзят. Может, на ставках играет». Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Краснодар-2»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал работу судейской бригады в игре десятого тура Первой лиги против «Краснодара-2».

«Уфа» победила со счетом 2:1.

С 49-й минуты команда играла вдесятером.

Соперник единственный гол забил с пенальти.

Матч обслуживал Александр Машлякевич.

– Не скажу, что трудная победа. Матч давался нам, игра контролировалась. Но я хотел бы заострить внимание на работе арбитра: по мне он был главным действующим лицом.

Те, кто видел игру вживую, могут сказать, что это был беспредел. Я такого давно не видел в футболе. И пока такое судейство будет, о футболе говорить не будут.

Команда «Краснодар‑2» не виновата, но, смотря, с каким рвением они играли на ошибках судьи... не хотел бы тут ничего комментировать. Это вопрос к судье.

Мы явно были сильнее. Арбитр любой фол, любое движение трактовал не в нашу пользу.

Хотелось бы обратить внимание судейского корпуса на этого арбитра, мне кажется, он был сильно предвзят. Может, на ставках играет. Не знаю. Футболом это назвать нельзя.

После игры зашел к команде, молодцы, что дотерпели, не поддавались на провокации судьи, другой команды. Смотреть за этим болельщикам, которые были на стадионе, неприятно.

– Карп получил красную карточку за пинок соперника. Следствие работы арбитра?

– Судья упустил нить игры, и у Кэтэлина были эмоции. Это плохо.

– В ЭСК РФС будет обращение?

– Определенные движения сделаем. У нас следующая игра с «Акроном», а нас всех сажают на желтые карточки.