Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Арбитр был сильно предвзят. Может, на ставках играет». Газизов – о судействе в матче «Уфа» – «Краснодар-2»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал работу судейской бригады в игре десятого тура Первой лиги против «Краснодара-2».

    • «Уфа» победила со счетом 2:1.
    • С 49-й минуты команда играла вдесятером.
    • Соперник единственный гол забил с пенальти.
    • Матч обслуживал Александр Машлякевич.

    – Не скажу, что трудная победа. Матч давался нам, игра контролировалась. Но я хотел бы заострить внимание на работе арбитра: по мне он был главным действующим лицом.

    Те, кто видел игру вживую, могут сказать, что это был беспредел. Я такого давно не видел в футболе. И пока такое судейство будет, о футболе говорить не будут.

    Команда «Краснодар‑2» не виновата, но, смотря, с каким рвением они играли на ошибках судьи... не хотел бы тут ничего комментировать. Это вопрос к судье.

    Мы явно были сильнее. Арбитр любой фол, любое движение трактовал не в нашу пользу.

    Хотелось бы обратить внимание судейского корпуса на этого арбитра, мне кажется, он был сильно предвзят. Может, на ставках играет. Не знаю. Футболом это назвать нельзя.

    После игры зашел к команде, молодцы, что дотерпели, не поддавались на провокации судьи, другой команды. Смотреть за этим болельщикам, которые были на стадионе, неприятно.

    – Карп получил красную карточку за пинок соперника. Следствие работы арбитра?

    – Судья упустил нить игры, и у Кэтэлина были эмоции. Это плохо.

    – В ЭСК РФС будет обращение?

    – Определенные движения сделаем. У нас следующая игра с «Акроном», а нас всех сажают на желтые карточки.

    Новости по теме
    Газизов прокомментировал дебютный гол Кокорина в составе «Ариса» 1
    Рыжиков шокирован уходом Талалаева из «Ахмата»: «Никто не ожидал»
    «Бред сивой кобылы». Газизов – о присвоении денег, выделенных «Уфе» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11