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    Лисакович прокомментировал выход «Рубина» на второе место в Первой лиге

    Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дал комментарии после победы над «Волгарем» (3:2).

    • Казанцы набрали 19 очков в 10 турах Первой лиги.
    • Команда поднялась на 2-е место в таблице.
    • Отставание от лидирующей «Алании» – 2 балла.

    – Счет 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так все равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается.

    – Команда недовольна?

    – Конечно. В большинстве умудряешься пропустить два гола, еще концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.

    – В турнирную таблицу в раздевалке смотрите?

    – Нет. Будем в конце сезона смотреть. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход [в РПЛ].

    Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит.

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    Источник: сайт «Рубина»

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