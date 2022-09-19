Лисакович прокомментировал выход «Рубина» на второе место в Первой лиге

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дал комментарии после победы над «Волгарем» (3:2).

Казанцы набрали 19 очков в 10 турах Первой лиги.

Команда поднялась на 2-е место в таблице.

Отставание от лидирующей «Алании» – 2 балла.

– Счет 3:2, голов много, болельщикам это нравится, но так все равно нельзя. Мы играем в большинстве, пропускаем два гола. Я не знаю, как у нас это получается.

– Команда недовольна?

– Конечно. В большинстве умудряешься пропустить два гола, еще концовка нервозная. Нельзя так делать. Надо немножко более хладнокровно играть.

– В турнирную таблицу в раздевалке смотрите?

– Нет. Будем в конце сезона смотреть. Каждую игру нужно выигрывать, мы ведь боремся за выход [в РПЛ].

Мы должны выходить, у нас задача такая. На таблицу никто не смотрит.