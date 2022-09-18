Мележиков взял на себя ответственность за ситуацию с дисквалификацией Бальде

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал дисквалификацию нападающего Кейта Бальде на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

– Как вы отреагировали на ситуацию с Бальде?

– Очень болезненно. Безусловно, наш клуб виноват, в частности я тоже. Эту ситуацию было сложно предвидеть. Все произошло, это уже не изменить. Бальде пропустит и предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Самое печальное, что клуб и тренер не получили нужного игрока, на которого рассчитывали. Мы об этой проблеме узнали, по-моему, 7 сентября, перед выходом самого решения. Решение вышло 6 числа, мы узнали 7.

– Вы планируете подавать апелляцию?

– Мы не являемся стороной разбирательства, исключительно стороной игрока. Срок дисквалификации достаточно короткий. Сама апелляция может занять три месяца.

– Где сейчас сам Бальде?

– Он в Москве. Пока что он будет заниматься индивидуально.