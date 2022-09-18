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    Мележиков взял на себя ответственность за ситуацию с дисквалификацией Бальде

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал дисквалификацию нападающего Кейта Бальде на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

    – Как вы отреагировали на ситуацию с Бальде?

    – Очень болезненно. Безусловно, наш клуб виноват, в частности я тоже. Эту ситуацию было сложно предвидеть. Все произошло, это уже не изменить. Бальде пропустит и предстоящий чемпионат мира в Катаре.

    Самое печальное, что клуб и тренер не получили нужного игрока, на которого рассчитывали. Мы об этой проблеме узнали, по-моему, 7 сентября, перед выходом самого решения. Решение вышло 6 числа, мы узнали 7.

    – Вы планируете подавать апелляцию?

    – Мы не являемся стороной разбирательства, исключительно стороной игрока. Срок дисквалификации достаточно короткий. Сама апелляция может занять три месяца.

    – Где сейчас сам Бальде?

    – Он в Москве. Пока что он будет заниматься индивидуально.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9986

      R_a_i_n 1 час назад

      По идее надо уходить...

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