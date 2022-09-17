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    «Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг

    «Спартак» сообщил, что форвард Бальде Кейта дисквалифицирован на три месяца. Причина – нарушение антидопинговых правил.

    «В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» полузащитник Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

    В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

    Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.

    По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания», – объяснил «Спартак».

    • Бальде перешел в «Спартак» в августе как свободный агент из «Кальяри».
    • Игрок провел в РПЛ 1 матч.
    • Ранее Кейта выступал за «Интер», «Лацио», Монако».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:07
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +724

      rammax fcsm 48 минут назад

      какая там италия-шминталия?? какие фифа-*****? какая ассоциация-организация? это просто хотят нагадить... мы там больше не играем! РФС должно их послать сношаться с их мамами.. Отстранили - идите нах со своими правилами! Спартак в еврокубках не играет, допинга не нашли, так что валите раком... Бальде должен спокойно играть!

      1
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      Рейтинг: +370

      Stavr007 > rammax fcsm 35 минут назад

      пусть играет, но рфс не попрет против, кишка тонка же =)

      0
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      ...
      Рейтинг: +724

      rammax fcsm > Stavr007 32 минуты назад

      А Спартак на каком основании от еврокубков отстранили?? У нас теперь свой футбол, с БЛЭКДЖЕКОМ И ШЛЮХАМИ!!!!

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      Рейтинг: +522

      Fialet > Stavr007 17 минут назад

      Вот и плохо, что кишка тонка. Замкнутый круг. Нужно что то решительно менять. Или кого то.

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      Рейтинг: +370

      Stavr007 > Fialet 3 минуты назад

      как и с лимитом все решает администрация президента, как там скажут так и будет. не хотят щас подливать маслица, схавают

      0
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      Рейтинг: +50447

      MaxRnD 50 минут назад

      А с какого #ера мы в нынешних условиях должны выполнять какие-то ограничения ФИФА ?

      1
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      Рейтинг: +370

      Stavr007 > MaxRnD 34 минуты назад

      так пусть не выполняют, всем и так все ясно, что хотят вернуться в еврокубки и будут послушно исполнять все дерьмо которое фифа валит =)

      0
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З 53 минуты назад

      Заготовленный "чёрт из табакерки", одни и те же персонажи для обливания Спартака.
      В попыхах мудаку забыли сказать , что взяли Бальде свободным агентом , то есть бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +25670

      JTherry 55 минут назад

      приобрели, называется, а "историю" Кейта не удосужились посмотреть, никому в голову не пришло проверить, хотя с Реброва какой спрос...((

      2
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      Рейтинг: +2561

      фанат джигурды 1 час назад

      Это месть итальянцев за великого Кокорина.

      3
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      Рейтинг: +11484

      Алексей З > фанат джигурды 55 минут назад

      Интересная мысль. лайк !

      0
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      Рейтинг: +10712

      "supermax" 1 час назад

      Федун ушел...3.14здец остался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n 1 час назад

      а стоит ли вообще слушаться ФИФА?

      1
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      Рейтинг: +10712

      "supermax" > R_a_i_n 1 час назад

      ну пока мы еще в структуре...поэтому наверное стоит
      но Червиченко прав...это б*ять могло случится только с нами

      0
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      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n > "supermax" 1 час назад

      думаю, что все уже понимают, что на десятилетия мы уже не в структуре.

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      Рейтинг: +10712

      "supermax" > R_a_i_n 1 час назад

      ну скорее всего конечно надолго...но пока соблюдаем формальности

      0
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      Рейтинг: +4044

      Spirit_78 > R_a_i_n 53 минуты назад

      Если не быть куколдами, то, наверное, не стоит, но тогда нужно класть на эти политизированные организации (ФИФА, УЕФА) комплексно, в том числе с помощью включения Крыма и других освобождённых территорий бывшей УССР под эгиду РФС. Ну и, конечно же, легионеров в РПЛ в этом случае не будет совсем.
      Не думаю, что чинуши на это решатся.

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      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n > Spirit_78 53 минуты назад

      а надо...

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      Рейтинг: +3137

      acor94 1 час назад

      Я бы вообще разрешил колоть всем допинги, тогда спорт будет куда интереснее. Представляете этих машины? 22 человека которые играют как Роналду и никогда не устают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n > acor94 1 час назад

      а что же будет тварить Роналду под ширевом?

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      Рейтинг: +522

      Fialet > acor94 22 минуты назад

      Они и так все под допингом. Вопрос в том, что кто то попался, а кто то нет. Говорю это как человек, некоторое время имевший отношение к ДЮСШ. Там даже подросткам 14 - 15 лет давали таблетки, типа для улучшения сердечной деятельности.

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      Рейтинг: +5769

      Беспонтий 1 час назад

      без злорадства
      но кроме привет из италии ничего в голову не идёт
      ну хоть бесплатная приблуда
      в тарасовку
      и на шлагбаум до декабря

      4
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      Рейтинг: +15554

      NewLife 2 часа назад

      Ничего не понял: допинг не обнаружен, а ФИФА должна наказать)) Титов тебе в помощь.

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