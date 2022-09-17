«Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг

какая там италия-шминталия?? какие фифа-*****? какая ассоциация-организация? это просто хотят нагадить... мы там больше не играем! РФС должно их послать сношаться с их мамами.. Отстранили - идите нах со своими правилами! Спартак в еврокубках не играет, допинга не нашли, так что валите раком... Бальде должен спокойно играть!
«Спартак» сообщил, что форвард Бальде Кейта дисквалифицирован на три месяца. Причина – нарушение антидопинговых правил.
«В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» полузащитник Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.
Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.
По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания», – объяснил «Спартак».