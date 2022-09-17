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  • «Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг

«Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг

17 сентября 2022, 17:07
33

«Спартак» сообщил, что форвард Бальде Кейта дисквалифицирован на три месяца. Причина – нарушение антидопинговых правил.

«В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» полузащитник Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.

По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания», – объяснил «Спартак».

  • Бальде перешел в «Спартак» в августе как свободный агент из «Кальяри».
  • Игрок провел в РПЛ 1 матч.
  • Ранее Кейта выступал за «Интер», «Лацио», Монако».

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кейта Бальде
Комментарии (33)
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nik55
1663423856
а может послать их всех подальше
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egor tikhonov
1663423869
бумеранг из италии за Кокошу)))
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SpartakMoskwa
1663424188
Не у одного Локомотива пздц в клубе творится похоже
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oyabun
1663425083
Шикарное приобретение! Это так в духе Спартака, что просто даже и не удивляешься уже совсем почти..
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NewLife
1663425145
Ничего не понял: допинг не обнаружен, а ФИФА должна наказать)) Титов тебе в помощь.
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Беспонтий
1663425788
без злорадства но кроме привет из италии ничего в голову не идёт ну хоть бесплатная приблуда в тарасовку и на шлагбаум до декабря
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фанат джигурды
1663428345
Это месть итальянцев за великого Кокорина.
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JTherry
1663429064
приобрели, называется, а "историю" Кейта не удосужились посмотреть, никому в голову не пришло проверить, хотя с Реброва какой спрос...((
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MaxRnD
1663429376
А с какого #ера мы в нынешних условиях должны выполнять какие-то ограничения ФИФА ?
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zigbert
1663441283
Вот еще таких проблем не хватало. С Кальяри надо спросить в первую очередь.
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