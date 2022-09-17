«Спартак» подтвердил, что новичок клуба Бальде дисквалифицирован на 3 месяца за допинг

«Спартак» сообщил, что форвард Бальде Кейта дисквалифицирован на три месяца. Причина – нарушение антидопинговых правил.

«В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» полузащитник Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

В пробе, взятой в тот день у Кейта, запрещенных субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.

По условиям дисквалификации футболист сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания», – объяснил «Спартак».