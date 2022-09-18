Кержаков: «У Зенита» нет конкурентов. Это данность нашего чемпионата»

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:1) в 10-м туре РПЛ.

— Создалось впечатление, что «Зенит» играл процентов на 70 своих возможностей.

— «Зенит» тратит столько, сколько ему необходимо для победы в матче. Весь потенциал команды трудно даже оценить. Он как-то не включается.

Нет соперников, которые держали бы игроков «Зенита» в максимальном напряжении, требовали от них концентрации и действий на полную катушку. Это данность нашего чемпионата. У «Зенита» в нем нет конкурентов.