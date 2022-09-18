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    Кержаков: «У Зенита» нет конкурентов. Это данность нашего чемпионата»

    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:1) в 10-м туре РПЛ.

    — Создалось впечатление, что «Зенит» играл процентов на 70 своих возможностей.

    — «Зенит» тратит столько, сколько ему необходимо для победы в матче. Весь потенциал команды трудно даже оценить. Он как-то не включается.

    Нет соперников, которые держали бы игроков «Зенита» в максимальном напряжении, требовали от них концентрации и действий на полную катушку. Это данность нашего чемпионата. У «Зенита» в нем нет конкурентов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4896

      polt 44 секунды назад

      Многие зенитовцы уже видят себя чемпионами, хотя не раз обсерались за свои самоуверенность и пижонство. "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".

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