Кержаков: «У Зенита» нет конкурентов. Это данность нашего чемпионата»

Многие зенитовцы уже видят себя чемпионами, хотя не раз обсерались за свои самоуверенность и пижонство. "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".
Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (2:1) в 10-м туре РПЛ.
— Создалось впечатление, что «Зенит» играл процентов на 70 своих возможностей.
— «Зенит» тратит столько, сколько ему необходимо для победы в матче. Весь потенциал команды трудно даже оценить. Он как-то не включается.
Нет соперников, которые держали бы игроков «Зенита» в максимальном напряжении, требовали от них концентрации и действий на полную катушку. Это данность нашего чемпионата. У «Зенита» в нем нет конкурентов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
- Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.