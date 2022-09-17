Пиняев посвятил приз лучшему игроку матча с «Ростовом» Ларину. Он обвиняется в мошенничестве

Лучшим футболистом матча десятого тура РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов» (2:1) признали игрока гостей Сергея Пиняева. Он забил гол.
Пиняев посвятил приз бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину, который сейчас под следствием.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»