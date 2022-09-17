Пиняев посвятил приз лучшему игроку матча с «Ростовом» Ларину. Он обвиняется в мошенничестве

Лучшим футболистом матча десятого тура РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов» (2:1) признали игрока гостей Сергея Пиняева. Он забил гол.

Пиняев посвятил приз бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину, который сейчас под следствием.