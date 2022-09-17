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    «Будущее ЦСКА в надeжных руках». Гайич – о сменщике Акинфеева в клубе

    Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о вратарях Игоре Акинфееве и Владиславе Торопе.

    «Тороп – отличный молодой вратарь. Он очень хорош в игре ногами, у него отличный пас. Однажды, когда Игорь Акинфеев закончит карьеру – когда-нибудь это всe равно произойдeт, у ЦСКА будет очень хороший вратарь.

    Готов ли Тороп? Чтобы заменить Игоря и быть основным вратарeм ЦСКА, нужно время. Но в будущем ЦСКА в надeжных руках. Тороп – сильный вратарь.

    С Игорем в воротах играть безопаснее? С Акинфеевым играть вообще замечательно. Игорь всем помогает, много шутит. Его игра в воротах придаeт всем полевым игрокам уверенности, это очень помогает.

    Акинфеев – легенда, опытный и классный вратарь. Играть вместе с ним одно удовольствие», – сказал Гайич.

    • 36-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне вратарь пропустил 8 голов в 9 матчах.
    • 18-летний Тороп играет за ЦСКА в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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