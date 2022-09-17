«Будущее ЦСКА в надeжных руках». Гайич – о сменщике Акинфеева в клубе

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о вратарях Игоре Акинфееве и Владиславе Торопе.

«Тороп – отличный молодой вратарь. Он очень хорош в игре ногами, у него отличный пас. Однажды, когда Игорь Акинфеев закончит карьеру – когда-нибудь это всe равно произойдeт, у ЦСКА будет очень хороший вратарь.

Готов ли Тороп? Чтобы заменить Игоря и быть основным вратарeм ЦСКА, нужно время. Но в будущем ЦСКА в надeжных руках. Тороп – сильный вратарь.

С Игорем в воротах играть безопаснее? С Акинфеевым играть вообще замечательно. Игорь всем помогает, много шутит. Его игра в воротах придаeт всем полевым игрокам уверенности, это очень помогает.

Акинфеев – легенда, опытный и классный вратарь. Играть вместе с ним одно удовольствие», – сказал Гайич.