Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

16 сентября 2022, 09:48

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, какие общекомандные мероприятия были у него в датском «Орхусе».

– После поражения 0:7 mental coach устроил вам прогулку на паруснике в восемь градусов, заставлял прыгать в воду. Вы понимали, что творится, не смеялись над этим всем, не злились?

– Он считал, что это нужно для сплочения команды. Он нас не только на паруснике возил, но и в центре подготовки датского МЧС мы командой импровизировали спасение утопающих, спасение партнeров из горящего дома. Ребят, которые совсем не понимали этого, не было. Результаты были не очень, поэтому относились с пониманием ко всем действиям.

  • Ходжаниязов был в «Орхусе» с 2015 по 2017 год.
  • В 2013-2015 годах игрок был в «Зените».
  • Ходжаниязов пополнил «Акрон» по ходу этого сезона.

Еще по теме:
Экс-зенитовец устроил бунт в Узбекистане 6
Игрок «Акрона» поделился с журналистами пиццей после матча с «Динамо»
«Акрон» подписал экс-игрока «Зенита»
Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Дания. Суперлига Акрон Орхус Ходжаниязов Джамалдин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
2
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
2
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
3
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
Вчера, 13:49
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
Вчера, 11:19
1
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+