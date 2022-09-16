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    Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

    Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, какие общекомандные мероприятия были у него в датском «Орхусе».

    – После поражения 0:7 mental coach устроил вам прогулку на паруснике в восемь градусов, заставлял прыгать в воду. Вы понимали, что творится, не смеялись над этим всем, не злились?

    – Он считал, что это нужно для сплочения команды. Он нас не только на паруснике возил, но и в центре подготовки датского МЧС мы командой импровизировали спасение утопающих, спасение партнeров из горящего дома. Ребят, которые совсем не понимали этого, не было. Результаты были не очень, поэтому относились с пониманием ко всем действиям.

    • Ходжаниязов был в «Орхусе» с 2015 по 2017 год.
    • В 2013-2015 годах игрок был в «Зените».
    • Ходжаниязов пополнил «Акрон» по ходу этого сезона.

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    Источник: Metaratings

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