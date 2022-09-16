Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, какие общекомандные мероприятия были у него в датском «Орхусе».

– После поражения 0:7 mental coach устроил вам прогулку на паруснике в восемь градусов, заставлял прыгать в воду. Вы понимали, что творится, не смеялись над этим всем, не злились?

– Он считал, что это нужно для сплочения команды. Он нас не только на паруснике возил, но и в центре подготовки датского МЧС мы командой импровизировали спасение утопающих, спасение партнeров из горящего дома. Ребят, которые совсем не понимали этого, не было. Результаты были не очень, поэтому относились с пониманием ко всем действиям.