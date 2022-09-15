Хомуха: «Гулиев мог повторить путь Головина и играть на европейском уровне»

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о нереализованном потенциале полузащитника «Химок» Аяза Гулиева.

«Ребят с простым характером в сборных практически нет. Они выигрывают конкуренцию у сверстников, начиная с малого возраста добиваются какого-то прогресса.

Просто так в сборную никого не берут. Необходимо проявлять себя, чтобы на тебя обращали внимание.

По самоотдаче, по количеству высокоинтенсивных действий Гулиев был одним из лучших игроков у нас в команде. Он способен был играть и на европейском уровне. Всe, что мы о нeм знаем, это подтверждало.

Мы имели всесторонние данные по двигательной активности как нашей команды, так и соперников. Сопоставляя их, понимали, куда движется футбол – в сторону интенсивности. Гулиев соответствовал этим критериям.

По своей физиологии он мог выполнять очень большой объeм работы: не просто бегать в одном темпе энное количество километров, а выполнять те высокоинтенсивные действия, которые сегодня предполагают успешное выступление на высоком уровне.

У него для этого всe было. Думаю, он мог повторить путь Головина. Но южные ребята от природы более вспыльчивые, менее уравновешенные. Это тоже сыграло свою роль», – считает Хомуха.