Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хомуха: «Гулиев мог повторить путь Головина и играть на европейском уровне»

    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о нереализованном потенциале полузащитника «Химок» Аяза Гулиева.

    «Ребят с простым характером в сборных практически нет. Они выигрывают конкуренцию у сверстников, начиная с малого возраста добиваются какого-то прогресса.

    Просто так в сборную никого не берут. Необходимо проявлять себя, чтобы на тебя обращали внимание.

    По самоотдаче, по количеству высокоинтенсивных действий Гулиев был одним из лучших игроков у нас в команде. Он способен был играть и на европейском уровне. Всe, что мы о нeм знаем, это подтверждало.

    Мы имели всесторонние данные по двигательной активности как нашей команды, так и соперников. Сопоставляя их, понимали, куда движется футбол – в сторону интенсивности. Гулиев соответствовал этим критериям.

    По своей физиологии он мог выполнять очень большой объeм работы: не просто бегать в одном темпе энное количество километров, а выполнять те высокоинтенсивные действия, которые сегодня предполагают успешное выступление на высоком уровне.

    У него для этого всe было. Думаю, он мог повторить путь Головина. Но южные ребята от природы более вспыльчивые, менее уравновешенные. Это тоже сыграло свою роль», – считает Хомуха.

    Новости по теме
    Гулиев: «Тедеско – хамелеон. Он подстраивается, чтобы всем понравиться» 2
    Гулиев: «Было тяжело соблюдать диету Карпина, сейчас почти не ограничиваю себя в еде» 1
    «Что бы я ни делал, всегда опираюсь на ислам». Гулиев – о религии 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11