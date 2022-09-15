Внимание: в 21 матче ЛЧ у Холанда 26 голов. Последний (невероятнейший!) – в первом же матче против «Боруссии»

Второй тур группового этапа Лиги чемпионов подарил нам две драмы. Одна – первый матч Роберта Левандовски против «Баварии». Получилось скомкано для него: «Барселона» проиграла, а сам Левандовски не отметился забитым мячом. Об этом мы подробнее писали здесь:

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Другая драма – первый матч Эрлинга Холанда против дортмундской «Боруссии». Перед встречей действующие лица говорили такое:

Марко Ройс: «Холанд? Думаю, никто не знает, как его остановить. Он – феномен, но мы будем делать все, чтобы он принес нам как можно меньше неприятностей»;

Эдин Терзич: «Я тренировал Холанда, и он невероятен. К сожалению, сейчас он будет играть против нас»;

Пеп Гвардиола: «Для него это будет большим испытанием. Но я надеюсь, что он отложит чувства: теперь это футболист «Манчестер Сити».

Перед матчем Холанд поприветствовал фанатов «Боруссии». И замолчал на 83 минуты. За это время он не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. «Манчестер Сити» же пропустил мяч от Джуда Беллингема, а потом сравнял счет невероятным ударом Джона Стоунза.

84-я минута – Эрлинг Холанд вырвал классным голом. Вот момент самого удара (как он это сделал?!):

А вот празднование Холанда – ни одной эмоции:

А теперь вдумайтесь:

Это его 26-й мяч в Лиге чемпионов – всего в 21 встрече за «Мольде», «Боруссию» и «Ман Сити»;

Это его 13-й гол за «Манчестер Сити» со старта сезона;

Вообще-то ему всего 22 года.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч ТВ»