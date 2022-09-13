Юран оценил перспективы Гогниева в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от работы Спартака Гогниева в подмосковном клубе.
«Я надеюсь, что он проработает как можно дольше. Это всегда печально, когда коллег увольняют. Когда еще нет результата и всe по делу – тогда всe понятно, но в другом случае...
Думаю, Гогниев адаптируется, наладит контакт с игроками. Уже в недавнем матче было видно, что футболисты начинают понимать его философию и выполнять требования. Да, ему понадобится какое‑то время, но справиться должен.
Мы пересекались в ФНЛ, и он создал впечатление максималиста. Если ему дать время поработать, должен прийти и результат», – сказал Юран.
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Он сменил уволенного Николая Писарева.
- Под руководством нового тренера команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения (одно из них – в серии пенальти).
Источник: «Матч ТВ»