Юран оценил перспективы Гогниева в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от работы Спартака Гогниева в подмосковном клубе.

«Я надеюсь, что он проработает как можно дольше. Это всегда печально, когда коллег увольняют. Когда еще нет результата и всe по делу – тогда всe понятно, но в другом случае...

Думаю, Гогниев адаптируется, наладит контакт с игроками. Уже в недавнем матче было видно, что футболисты начинают понимать его философию и выполнять требования. Да, ему понадобится какое‑то время, но справиться должен.

Мы пересекались в ФНЛ, и он создал впечатление максималиста. Если ему дать время поработать, должен прийти и результат», – сказал Юран.