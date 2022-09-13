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    Юран оценил перспективы Гогниева в «Химках»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от работы Спартака Гогниева в подмосковном клубе.

    «Я надеюсь, что он проработает как можно дольше. Это всегда печально, когда коллег увольняют. Когда еще нет результата и всe по делу – тогда всe понятно, но в другом случае...

    Думаю, Гогниев адаптируется, наладит контакт с игроками. Уже в недавнем матче было видно, что футболисты начинают понимать его философию и выполнять требования. Да, ему понадобится какое‑то время, но справиться должен.

    Мы пересекались в ФНЛ, и он создал впечатление максималиста. Если ему дать время поработать, должен прийти и результат», – сказал Юран.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Он сменил уволенного Николая Писарева.
    • Под руководством нового тренера команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения (одно из них – в серии пенальти).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19716

      derrik2000 54 минуты назад

      Гогниев, как и Писарев, придя в Химки, руководствуются принципом "нам бы день простоять да ночь продержаться".
      Ничего нового в ЖЕЛАНИИ футболистов Химок при Спартаке Гогниеве не увидел.

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