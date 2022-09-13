Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Владислав Игнатьев назвал причины вылета казанской команды из РПЛ в прошлом сезоне.

– Почему прошлый сезон закончился для «Рубина» катастрофой?

– Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но не все воспользовались им. Уровень мастерства оставшихся футболистов не позволил «Рубину» остаться в РПЛ.

Не все легионеры, кстати, сами хотели уезжать. Сыграли внешние факторы.

– Когда стало ясно, что все плохо кончится?

– Честно – только тогда, когда Лисакович не забил пенальти «Уфе» на последней минуте. До этого верили, что сможем зацепиться. Причем, когда пошли новости о моратории на вылет, сразу с ребятами договорились – даже не рассчитываем на него.