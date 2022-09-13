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    Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

    Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев назвал причины вылета казанской команды из РПЛ в прошлом сезоне.

    — Почему прошлый сезон закончился для «Рубина» катастрофой?

    — Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но не все воспользовались им. Уровень мастерства оставшихся футболистов не позволил «Рубину» остаться в РПЛ.

    Не все легионеры, кстати, сами хотели уезжать. Сыграли внешние факторы.

    — Когда стало ясно, что все плохо кончится?

    — Честно — только тогда, когда Лисакович не забил пенальти «Уфе» на последней минуте. До этого верили, что сможем зацепиться. Причем, когда пошли новости о моратории на вылет, сразу с ребятами договорились — даже не рассчитываем на него.

    • «Рубин» идет на 6-м месте в Первой лиге.

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    Источник: Sport24

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