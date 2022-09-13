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    Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел»

    Бывший нападающий «Спартака» Игорь Колыванов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

    • Форвард «Спартака» боднул в лицо полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в матче 9-го тура РПЛ.
    • «Спартак» проиграл со счетом 2:4.

    – Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя.

    Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично.

    Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил

    – Связываете ли вы такую манеру поведения Соболева с тем, что у него сейчас нет конкурентов в «Спартаке»?

    – Я согласен. Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

    Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить – проявляй передачами и голами. То, что он здоровый и так все знают.

    – Может в поведении Соболева еще есть вина судей?

    – Судья по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы. Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 07:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1725

      gor77 36 минут назад

      М-дя.))) Как говорится: Будь проще и к тебе потянутся люди.
      Насколько я знаю, до его земляков этому "московскому москвичу" ой как далеко - А. Смертин, А. Ерохин, Ю. Дюпин, Е. Городов. (((((( Это легко найти в инете.
      И до сибиряков тоже, не догнать: А. Головин, К. Рауш, Д. Торбинский, Ф. Кудряшов и т. д.

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      Рейтинг: +126

      Arhadiavol 38 минут назад

      Я за Спартак никогда не болел, но как раз к этому клубу я относился с уважением и симпатией, а как только туда пришел Соболев, я не мог смотреть матчи...я не знаю как объяснить, но этот человек с первого взгяда вызывал и вызывает у меня отвращение...

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      Рейтинг: +1209

      Zenit_Zenit 53 минуты назад

      Уберите Соболева и Спартак заиграет.

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      Рейтинг: +5605

      Беспонтий 1 час назад

      и не сравнится никому с такой едрёной смесью
      провинциального жлоба но со столичной спесью

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