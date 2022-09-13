Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел»

М-дя.))) Как говорится: Будь проще и к тебе потянутся люди.
Насколько я знаю, до его земляков этому "московскому москвичу" ой как далеко - А. Смертин, А. Ерохин, Ю. Дюпин, Е. Городов. (((((( Это легко найти в инете.
И до сибиряков тоже, не догнать: А. Головин, К. Рауш, Д. Торбинский, Ф. Кудряшов и т. д.
Бывший нападающий «Спартака» Игорь Колыванов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.
- Форвард «Спартака» боднул в лицо полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в матче 9-го тура РПЛ.
- «Спартак» проиграл со счетом 2:4.
– Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя.
Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично.
Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил
– Связываете ли вы такую манеру поведения Соболева с тем, что у него сейчас нет конкурентов в «Спартаке»?
– Я согласен. Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.
Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить – проявляй передачами и голами. То, что он здоровый и так все знают.
– Может в поведении Соболева еще есть вина судей?
– Судья по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы. Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.