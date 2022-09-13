Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел»

Бывший нападающий «Спартака» Игорь Колыванов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

Форвард «Спартака» боднул в лицо полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в матче 9-го тура РПЛ.

«Спартак» проиграл со счетом 2:4.

– Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя.

Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично.

Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил

– Связываете ли вы такую манеру поведения Соболева с тем, что у него сейчас нет конкурентов в «Спартаке»?

– Я согласен. Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить – проявляй передачами и голами. То, что он здоровый и так все знают.

– Может в поведении Соболева еще есть вина судей?

– Судья по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы. Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.