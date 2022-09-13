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  • Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел»

Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел»

13 сентября 2022, 07:34
19

Бывший нападающий «Спартака» Игорь Колыванов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

  • Форвард «Спартака» боднул в лицо полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в матче 9-го тура РПЛ.
  • «Спартак» проиграл со счетом 2:4.

– Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя.

Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является. Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично.

Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил

– Связываете ли вы такую манеру поведения Соболева с тем, что у него сейчас нет конкурентов в «Спартаке»?

– Я согласен. Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить – проявляй передачами и голами. То, что он здоровый и так все знают.

– Может в поведении Соболева еще есть вина судей?

– Судья по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы. Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Колыванов Игорь
Комментарии (19)
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Беспонтий
1663047040
и не сравнится никому с такой едрёной смесью провинциального жлоба но со столичной спесью
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Zenit_Zenit
1663047978
Уберите Соболева и Спартак заиграет.
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Arhadiavol
1663048830
Я за Спартак никогда не болел, но как раз к этому клубу я относился с уважением и симпатией, а как только туда пришел Соболев, я не мог смотреть матчи...я не знаю как объяснить, но этот человек с первого взгяда вызывал и вызывает у меня отвращение...
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ilichkadr
1663051242
Молодой, зелёный, не тёсаный, из грязи в князи. Судя по его интервью, мальчик просто обожает критиковать то, в чем совершенно не разбирается. P.S. Ему нужен мощный пинок в виде конкурента. Пока его нет, будет язвить, делать неповторимое выражение лица, и как все рыбы плыть по течению.
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ScarlettOgusania
1663052364
Интересно прям стало, что Колыванов оказался "бывшим нападающим Спартака", на бомбе есть человек, отвечающий за вбросы дезы?
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Fusballer
1663052399
Согласен. Соболь слишком много себе позволяет. Даже Дзюба держал себя в руках.
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SergioOr
1663053811
Дельфин просто увидел сародича который тоже так же нырнул, и его понесло)))
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SLADE2019
1663054401
Боднул от человека, после того, как весьма бездарно пробил по воротам с убойной позиции, вот и пошло г...о наружу. Действительно весьма мерзкий поступок, причем не в первый раз. Не знаю, в конкуренции ли дело, но то, что в команден просто нет крутого парня, который бы за все эти плаксивые рожи и пр. просто бы ему личико начистил - это точно. Только, получив по мозгам, Соболев станет не таким плохишом. И еще, могут мне сказать, что это не принято, но на месте Джикии, нужно было не защищать прохвоста, а хотя бы как то незаметно больно тому сделать.
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Sany-116
1663055261
он же дельфин
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NewLife
1663059176
"Бывший нападающий «Спартака» Игорь Колыванов" Вы что обкурились там, вам Спартак уже всюду мерещится, даже если Колыванов не имеет к нему никакого отношения. А по существу замечу - не надо выступать в роли моралиста и искать соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем. Не тебе судить, кем себя кто возомнил и кто является суперзвездой, если образец для таких выводов - зюба. Не того ты полета птица, чтобы так рассуждать.
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