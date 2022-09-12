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    АПЛ перенесла 3 матча 8-го тура из-за похорон Елизаветы II

    Английская Премьер-лига подтвердила перенос нескольких игр восьмого тура.

    Семь из десяти матчей состоятся, три – будут перенесены на неопределенный срок из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

    Состоятся:

    Пятница, 16 сентября

    «Астон Вилла»«Саутгемптон» – 22:00 мск

    «Ноттингем Форест»«Фулхэм» – 22:00 мск

    Суббота, 17 сентября

    «Вулверхэмптон»«Манчестер Сити» – 14:30 мск

    «Ньюкасл»«Борнмут» – 17:00 мск

    «Тоттенхэм»«Лестер» – 19:30 мск

    Воскресенье, 18 сентября

    «Брентфорд»«Арсенал» – 14:00 мск

    «Эвертон»«Вест Хэм» – 16:15 мск

    Перенесены:

    «Челси»«Ливерпуль»

    «Манчестер Юнайтед»«Лидс»

    «Брайтон»«Кристал Пэлас»

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    Источник: сайт АПЛ

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