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АПЛ перенесла 3 матча 8-го тура из-за похорон Елизаветы II

12 сентября 2022, 20:20

Английская Премьер-лига подтвердила перенос нескольких игр восьмого тура.

Семь из десяти матчей состоятся, три – будут перенесены на неопределенный срок из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Состоятся:

Пятница, 16 сентября

«Астон Вилла»«Саутгемптон» – 22:00 мск

«Ноттингем Форест»«Фулхэм» – 22:00 мск

Суббота, 17 сентября

«Вулверхэмптон»«Манчестер Сити» – 14:30 мск

«Ньюкасл»«Борнмут» – 17:00 мск

«Тоттенхэм»«Лестер» – 19:30 мск

Воскресенье, 18 сентября

«Брентфорд»«Арсенал» – 14:00 мск

«Эвертон»«Вест Хэм» – 16:15 мск

Перенесены:

«Челси»«Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед»«Лидс»

«Брайтон»«Кристал Пэлас»

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Источник: сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига
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