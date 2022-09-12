АПЛ перенесла 3 матча 8-го тура из-за похорон Елизаветы II

Английская Премьер-лига подтвердила перенос нескольких игр восьмого тура.

Семь из десяти матчей состоятся, три – будут перенесены на неопределенный срок из-за похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Состоятся:

Пятница, 16 сентября

«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 22:00 мск

«Ноттингем Форест» – «Фулхэм» – 22:00 мск

Суббота, 17 сентября

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 14:30 мск

«Ньюкасл» – «Борнмут» – 17:00 мск

«Тоттенхэм» – «Лестер» – 19:30 мск

Воскресенье, 18 сентября

«Брентфорд» – «Арсенал» – 14:00 мск

«Эвертон» – «Вест Хэм» – 16:15 мск

Перенесены:

«Челси» – «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»

«Брайтон» – «Кристал Пэлас»